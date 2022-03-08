أسد يتعرض لحادث دهس في الرياض

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي بأن القوات تلقت بلاغًا عن كائن فطري (أسد) تعرض لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به، وتمت مباشرة الحادثة وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم العبث والاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.