وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها قد عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 3363 بلاغا عن مخلفات الهدم والبناء في عدة مواقع متفرقة شملت مدن ومحافظات المنطقة.
وبين أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تعالج 3 آلاف بلاغ عن مخلفات الهدم والبناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.