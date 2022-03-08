أمانة عسير تعالج 3 آلاف بلاغ عن مخلفات الهدم والبناء

عالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها قد عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 3363 بلاغا عن مخلفات الهدم والبناء في عدة مواقع متفرقة شملت مدن ومحافظات المنطقة.

وبين أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.