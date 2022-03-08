شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تنشر تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التعريف بالنظام:

نظام يتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والنفقات والفرقة بين الزوجين والنسب وحضانة الأولاد وأيضا الوصية والإرث، وكذلك ما يتعلق بالولاية والوصاية.

أهداف النظام

• الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع.

• تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وخصوصًا حقوق الطفل والمرأة.

• ضبط السلطة التقديرية للقضاء بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام.

• تسريع الفصل في المنازعات الأسرية من خلال تفريغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي عليها.

المضامين‫:‬ ‬

• تحديد السن الأدنى للزواج بـــ ١٨ عاما.

• التأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية.

• إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب.

• مراعاة الحفاظ على كيان مصلحة الأسرة في احتساب عدد الطلقات.

• الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة.

• حفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق.

• إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال.

• إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة في النظام

• تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج.

• مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.

المقارنات بين الوضع الحالي والمستقبلي بعد صدور النظام