ولي العهد يستعرض مع رئيس الفيفا مجالات التعاون الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو. وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره. حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

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