المخابرات الأمريكية: بوتين غاضب وخطته القادمه “سحق الجيش الأوكراني”

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمبر بوتين غاضب ومستاء، وقد يصعد هجومه ويحاول سحق الجيش الأوكراني دون اعتبار للضحايا المدنيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التحدي أمام بوتين في أوكرانيا هو أنه لا مخرج لديه وهو يواجه المقاومة.

وأكد أن التقديرات تشير لمقتل ما بين ألفين و4 آلاف جندي روسي في أوكرانيا.

وفي وفت سابق، قالت مديرة إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أحدث صدمة للنظام الجيوسياسي الدولي، مؤكدة أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع تأهب قوات الردع النووي يهدف لثني الغرب عن مساعدة أوكرانيا.

وأوضحت في تصريحات صحفية أنه مع ارتفاع حالة التوتر يبقى احتمال حدوث تصعيد غير مقصود في أوكرانيا مرتفعا، مشيرة إلى أن بوتين لن يرتدع على الأرجح وقد يصعد هجومه على أوكرانيا.

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وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن موسكو أساءت تقدير قوة المقاومة الأوكرانية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية شابتها مشاكل منها سوء التخطيط وتدني المعنويات.