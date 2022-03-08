الاستخبارات الوطنية الأمريكية: موسكو أساءت تقدير قوة المقاومة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت مديرة إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا أحدث صدمة للنظام الجيوسياسي الدولي، مؤكدة أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع تأهب قوات الردع النووي يهدف لثني الغرب عن مساعدة أوكرانيا.
وأوضحت في تصريحات صحفية أنه مع ارتفاع حالة التوتر يبقى احتمال حدوث تصعيد غير مقصود في أوكرانيا مرتفعا، مشيرة إلى أن بوتين لن يرتدع على الأرجح وقد يصعد هجومه على أوكرانيا.
وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن موسكو أساءت تقدير قوة المقاومة الأوكرانية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية شابتها مشاكل منها سوء التخطيط وتدني المعنويات.
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