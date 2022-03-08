ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في محافظة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة صيد دون ترخيص في محافظة جدة، بحوزتهم (15) طائراً مصيداً، وبندقيتان هوائيتان، و(3) بنادق رش (شوزن)، وجهاز جذب الكائنات الفطرية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (الشوزن) غرامة (80) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.