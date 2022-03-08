اخبار الخليج – دكتور نبيل تمام في ستون عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - هو الشخصية المُلهمة المعروفة في مجال الطب الدكتور نبيل تمام يعتبر الرجل الذي رفع شعار الأمل و النجاح وقال: (التحديات كانت دائمًا في الاستمرارية، حيث يمر الانسان ببعض الفترات الزمنية التي تشغله عن الكتابة، ولكن عادةً لا تطول) ، وعلى رغم من انشغاله فقد خصص لنا وقتاً لإجراء هذه المقابلة الصحفية يوم الإثنين تاريخ 7 مارس.

• ضيفنا العزيز سمعنا عنك الكثير فهل تخبرنا المزيد من التفاصيل عنك؟

نبيل حسن تمام مواليد فريق النعيم يوم ٢٩ ديسمبر ١٩٦١، درس الطب في جامعة عين شمس بالقاهرة ١٩٨٥ التخصص والزمالة من الجامعة الملكية للجراحين في ادنبرة ١٩٩٥ والتدريب في مستشفيات لندن، استشاري وجراح الأنف والأذن والحنجرة منذ العام ٢٠٠٠، متقاعد من وزارة الصحة بعد خدمة ثلاثين سنة وناجي من مرض سرطان الغدد الليمفاوية أحد سرطانات الدم لمدة ١٢ سنة وأخيرًا إنسان.

• من أين بدأت فكرة تأسيس مركز نبيل تمام الطبي؟

بدأت العمل في القطاع الخاص منذ العام ٢٠٠٠ وكان جزئيًا في الطب الخاص المحدود في مجمع السلمانية، وثم أسسنا مجمع الرعاية الطبي العام ٢٠٠٣، وثم اسسنا بشراكة جماعية مركز المنامة الطبي العام ٢٠١٧، حيث كان الحلم الاستراتيجي بتأسيس مركز متخصص في أمراض الانف والأذن والحنجرة فقط، لذا جاء العمل لتأسيس مركز نبيل تمام الطبي العام ٢٠٢٠.

• ماذا يرمز شعار مركز نبيل تمام الطبي؟

جاء الشعار بعد جلسات عديدة ومحاولة ايصال فكرة وروح شخصية نبيل تمام للمصمم الذي صمم قرابة خمسين شعارًا، حيث استقر السيناريو الأخير على هذا الشعار الذي هو عبارة عن ثلاثة تصاميم مركبة وهي، حرف النون مقلوبًا وهو الحرف الأول من اسم نبيل، ويدان مرفوعتان للأعلى تمثلان تقديم الرعاية، ومجسم العالم الذي يمثل تكوين العالم من العدم.

• ما هي الخطوة القادمة في المركز؟

تطوير وتوسيع المركز من عديد الجوانب ومنها مكان أكبر واجهزة أكثر تطورا وطاقمًا طبيًا وإداريا ومساندًا أكثر وجميعهم بحرينيين.

المحور الثاني للحوار:

• ماهي بداية قصة دكتور نبيل مع مرض السرطان؟

البداية كانت في صيف العام ٢٠٠٩ ومع قرار اتباع حمية غذائية نزل وزني عدة كيلووات مع بداية العام ٢٠١٠ وفي يناير منه اكتشفت ورم كبير في البطن ومع الفحوصات تبين انه غدة بقطر ستة سم ومع العينات تبين انه خلايا سرطانية من الدرجة الثالثة ومنتشر في كل الجسم من الرقبة الى القفص الصدري والتجويف البطني والحوض، لأبدأ مرحلة العلاج التي استمرت ثلاث سنوات من العلاجات الكيماوية.

• ماذا كانت مشاعرك عندما علمت بأنك مصاب بمرض السرطان؟

القلق والتوتر والخوف مع انني كنت متوقعًا انه سرطان الغدد الليمفاوية، ولكن لم استطيع النوم لمدة ثلاث ليالي قبل معرفة التشخيص، ومع التأكد زاد القلق والتوتر والخوف الى اقصاه لمدة ثلاث ليالي اخرى، ومثلت هذه الفترة الهلع والحزن، ولكن مع قرار القبول بالواقع، انطلقت في وضع خطة لمواجهة الصراع مع مرض السرطان، وهزمته.

• متى بدأت ب العلاج والمتابعة للمرض؟

العلاج بدأ في فبراير ٢٠١٠ والمتابعة على الكيماوي على مدى ثلاث سنوات، وبعدها المتابعة الدورية لغاية مرور الخمس سنوات الأولى، وثم سنويًا لغاية مرور العشر سنوات الأولى.

• ماهي مراحل علاجك؟

التأكد من التشخيص وتم في مستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة الأمريكية، وثم جلسات العلاج الكيماوي الثمانية عشر جلسة في مركز الأورام بمجمع السلمانية الطبي، وثم المتابعات الدورية ما بين البحرين والأردن ومستشفى كليفلاند في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

• هل نمط حياتك تأثر بعد المرض؟

حتمًا تغير، من ناحية نظرتي للحياة وتشبثي بها، وتغير نمط الحياة كلية من ناحية اتباع نظام غذائي معين وممارسة الرياضة وتعلم التأمل وممارسته والانضمام الى مجموعات الدعم لمرض سرطان الغدد الليمفاوية في بريطانيا وأمريكا، واتباع استراتيجية محددة في بناء العلاقات الاجتماعية الانسانية المساندة وترك العلاقات الاجتماعية السامة، والانطلاق في التدوين والكتابة.

• ما هو شعورك بعد انتصارك على المرض؟

شعور جميل بالانتصار وشعور أجمل بالحصول على حياة جديدة ثانية من المهم أن أحياها واعيشها بكل محبة وشغف وجمال وبنظرة مختلفة كليةً.

• كيف جاءت فكرة الاحتفاء بيوم الناجين من السرطان؟

متابعتي وتفاعلي مع مجموعات دعم السرطان في امريكا وخلق وبناء علاقات تواصل اجتماعية قوية ومساندة عرفتني على يوم الناجين من السرطان وهو يوم وطني بامتياز في الولايات الامريكية، وشكل هذا منطلقًا للبدء في الاحتفاء به بعد انتهاء جميع جلسات العلاج الكيماوي حيث انطلقنا العام ٢٠١٣ وبمجموعة صغيرة لم تتجاوز خمسين فردًا، حيث ازداد العدد تدريجيًا في السنوات اللاحقة.

• ماهي خطتك لهذا العام من اجل الاحتفاء بيوم الناجين من السرطان؟

تم تشكيل فريق صغير من المتطوعات والمتطوعين للتحضير ليوم الناجين من السرطان وسيكون مشي وماراثون في يوم الجمعة الثالث من يونيو.

• ما هي نصيحتك من خلال تجربتك ورسالتك لمرضى السرطان؟

نصيحتي هي محاولة تقليل الفترة الزمنية للهلع والحزن والخوف والتوتر للحد الأدنى، ومحاولة الوصول لمرحلة القبول بالأمر الواقع المكتوب علينا كبشر ووضع خطة ايجابية للدخول في الصراع لمواجهة الخلايا السرطانية في جسدنا فقط ولكن مع مساندة جسدنا بجميع الطرق الايجابية الممكنة التي تساند الشفاء.

المحور الثالث للحوار:

• متى بدأت بالكتابة؟

منذ الاصابة بمرض السرطان العام ٢٠١٠.

• كيف بدأت ومن الذي شجعك على خوض هذا المجال؟

كتكتيك في مواجهة مرض السرطان من ضمن العلاجات التكميلية وهي التدوين وثم الكتابة على أساس توصيل الوعي والشعور للناس الناجين من مرض السرطان وثم الوعي بأمراض الانف والأذن والحنجرة وثم بعض المقالات التي تعبر عن بعض التجارب او الاعمال التطوعية، وكان التشجيع ذاتيًا أساسًا وثم تفاعل الناس مع ما أكتبه الذي دفعني للاستمرارية.

• كيف جاءت فكرة انشاء كتاب نبضات قلم؟

من العام ٢٠١٨ بدأت ارسال مقالات طبية الى مجلة الطبي الشهرية المتخصصة في المقالات الصحية فقط ومع الانتظام في الكتابات تكونت مجموعة من المقالات حيث تبلورت فكرة تجميعها في كتيب وكانت الفكرة من الأخ محمد المغني من مجلة الطبي وكان التحدي في تجهيز واخراج وطباعة الكتيب في شهر ديسمبر العام ٢٠٢١ مع حلول ذكرى ميلادي الستين.

• ماهي معاير نجاح الكاتب بنظرك؟

وجود الفكرة ونوعيتها ومحاولة ايصالها للناس بطريقة مبسطة مفيدة للقارئ وتكون الفكرة ذات بعد عميق في هدفها ورسالتها لتبقى وتضيف شيء ولو بسيط للناس.

• ماذا يُهدف كتاب نبضات قلم؟

نشر الوعي فيما يخص الأمراض الشائعة في مجال أمراض وجراحات الأنف والأذن والحنجرة.

• متى وأين أقام حفل التدشين للكتاب؟

رتبنا يوم التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي للسمع الذي يصادف الثالث من مارس، وقررنا موقع التدشين خارج مركز نبيل تمام الطبي واخترنا القاعة الملحقة في مقهى سفن تي.

• عن ماذا يتحدث كتاب نبضات قلم؟

مقالات في شرح مبسط للأمراض الشائعة في مجال الأنف والأذن والحنجرة.

• كتاب نبضات قلم مخصص او موجهة لجمهور معين؟

موجه لجميع الناس بلا استثناء وأرغب أن يدخل نبضات قلم كل بيت في البحرين.

• كيف كان تفاعل الناس مع كتاب نبضات قلم؟

كان ممتاز جدًا لدرجة أن الكثير من الناس يأتون المركز يطلبونه.

• هل طرقت باب النشر الإلكتروني أم تفضل النشر التقليدي؟

بدأت النشر الالكتروني مع انطلاق كتيب نبضات قلم وهو متوفر للناس في موقع المركز على الشبكة وهو

‏www.nabeeltammam.org

• ألم تواجه تحديات في مجال الكتابة في هذا الوقت؟

التحديات كانت دائمًا في الاستمرارية، حيث يمر الانسان ببعض الفترات الزمنية التي تشغله عن الكتابة، ولكن عادةً لا تطول، وهذا شيء جيد.

• هل لديك خطة لإصدار كتاب قادم.. وعن ماذا سيكون؟

نعم، الكتاب القادم سيكون السيرة الذاتية وأفكر منذ فترة فيه، وعيوني على السيدة باسمة القصاب في الاستفادة من خبراتها الاحترافية في الكتابة وأتمنى موافقتها بكل اريحية للمساندة.