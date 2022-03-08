محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن شرطة المنطقة استردت (9) مركبات مسروقة والقبض على سارقيها، وهم (4) مقيمين من الجنسية السورية، استخدموها في ارتكاب حوادث سلب للمارة وسرقة القواطع الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: استرداد 9 مركبات مسروقة والقبض على سارقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.