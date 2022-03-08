محمد بن مسعود - الدمام - الاعلامية اليمنية الشهيرة “مايا العبسي” تشن هجوم لاذع على هذا النوع من الرجال والنساء

هاجمت الإعلامية اليمنية الشهيرة، مايا العبسي، ضمنيا كل “صديقة خائنة” و”كل رجل يختفي بجلباب امرأة”

وقالت العبسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، “الف تعظيم سلام لكل امرأة قوية..رائعة ..وشامخة في كل وقت وحين .. والف تحية لكل رجل يقدر قيمة وجود المرأة في حياته”.

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وأضافت: وتبا لكل صديقة خائنة..ولكل رجل يختفي بجلباب امرأة.

وتحتفل نساء اليمن في الثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي.