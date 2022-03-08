شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام… كشف تفاصيل استراتيجية الابتعاث وسياسة القبول عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسليط الضوء على كافة تفاصيل الاستراتيجية

- الإعلان عن جميع ما يتعلق بالمسارات المختلفة والتخصصات والجامعات والمؤسسات التعليمية

- الأعداد التي سيتم ابتعاثها وكل ما يتعلق بسياسة القبول

كشف نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري عن عقد عدد من الوزراء المعنيين باستراتيجية الابتعاث مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة لتسليط الضوء على كافة تفاصيل الاستراتيجية والإعلان عن جميع ما يتعلق بالمسارات المختلفة والتخصصات والجامعات والمؤسسات التعليمية والأعداد التي سيتم ابتعاثها وكل ما يتعلق بسياسة القبول التي ستكون متاحة عبر منصة مخصصة لذلك.

وأوضح أن استراتيجية الابتعاث ستفتح آفاقا واسعة لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزز تنمية رأس المال البشري وتخلق التنافس والشغف نحو التعليم ، مؤكد بأن البرنامج الطموح يحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية - حفظه الله – الذي سيحقق نتائجه المرجوة وسياستهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى برنامج الابتعاث بحلته الجديدة يشمل أربعة مسارات رئيسية في استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث منها مسار الرواد والذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم، ومسار البحث والتطوير الذي يُعد أحد أهم المسارات الرافدة لتمكين منظومة البحث والابتكار على ابتعاث طلاب الدراسات العُليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم، ومسار إمداد والذي يساعد في التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى أفضل 200 جامعة لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.

بجانب مسار واعد الذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة، من خلال تدريب الطلاب المبتعثين في أفضل البرامج والأكاديميات العالمية لتزويد القطاعات بالقدرات البشرية المؤهلة عالمياً في القطاعات الواعدة مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات.