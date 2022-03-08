رئيس الصين عن حرب أوكرانيا: الوضع مقلق جدا

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى “أقصى درجات ضبط النفس” في النزاع الأوكراني واصفا الأزمة بأنها “مقلقة للغاية”، في قمة بالفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

كما أضاف أن “الوضع الحالي في أوكرانيا مقلق للغاية” والصين “حزينة جدا لتجدد الحرب في القارة الأوروبية”.

إلى ذلك، أعلن أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

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والاثنين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام.

تأتي تصريحات شي بعد أكثر من أسبوع على شن روسيا هجوما على أوكرانيا، مع إعلان الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب تجاوز مليوني شخص.

ورفضت بكين إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا وقال شي إنه يريد “أن يحافظ الجانبان على زخم المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة المحادثات من أجل تحقيق نتائج… ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق”، بحسب ما أوردته محطة “سي سي تي في” الوطنية.