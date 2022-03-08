أمانة جدة تعلن بدء إجراءات التعويض عن أرض الإصلاحية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة محافظة جدة بدء إجراءات التعويض عن أكثر من ٦٥٠ قطعة أرض تأثرت بقرار الإيقاف لوقوعها داخل حدود أرض الإصلاحية، وذلك بتوفير قطع بديلة للمواطنين ضمن مخططات منح طيبة شمال شرق المحافظة.

وبينت الأمانة أن إجراءات التعويض تأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم والقاضي بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية المجازة سابقًا لـ 16 مخططا في طيبة، وذلك لمن الخليج 365 صدور قرارات التخصيص لهم، ويبلغ إجمالي القطع السكنية المفرجة 13,211 أرضاً سكنية بمساحة إجمالية تقدر بنحو 39 مليون م2 .

يذكر أن مخططات طيبة سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ سكنية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة جدة أعمال تطوير وإزالة الأحياء العشوائية المُقدرة مساحتها بنحو 32 مليون م2