اخبار الخليج – المؤيد يشيد بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وتقدم

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بمنجزات المرأة البحرينية، وما حققته من مكتسبات متميزة في العديد من المجالات بفضل الدعم الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من جهود حثيثة ومتواصلة بشؤون المرأة البحرينية ودعمها في مختلف المجالات حتى باتت شريكا أساسيا في الارتقاء بالمملكة.

وأعرب سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة عن خالص آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مثمناً الدور المتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموها في دعم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها ضمن برامج التنمية، تعزيزاً لدور المرأة في كافة المجالات الأخرى، لتشكل ركنا أساسيا في مسيرة التنمية التي تشهدها البحرين.

وأعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد عن فخره واعتزازه بالجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين بفضل الدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة، من خلال وضع السياسات الوطنية والخطط النوعية لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وتلبية احتياجاتها والعمل على تطويرها.

وأشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بما حققته المرأة البحرينية من نجاح وتفوق ومشاركتها الفاعلة في العديد من المجالات التنموية التي تسهم فيها عطاء وانتاجا، وما وصلت اليه من مكانة رفيعة في المراكز القيادية مبديا فخره بالمرأة العاملة في القطاع الشبابي والرياضي وما حققته من إنجازات كبيرة في مختلف مواقعها ورفعت اسم وعلم البحرين عاليا في العديد من المحافل