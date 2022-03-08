وزير الصناعة والتجارة والسياحة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة وحديد البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود المستمرة والخطوات الطموحة التي تبذلها الشركات الصناعية الكبرى في البلاد وسعيها المستمر والبارز في تعزيز أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني بكل ما يعكس تقدم الاقتصاد الوطني ونموه وازدهاره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير مع رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة وحديد البحرين السيد مشاري الجديمي بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد ديليب جورج وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة، وبحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، حيث ثمن سعادته الجهود المستمرة للشركات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لأعمالها والتي تتقاطع مع جهود الحكومة الموقرة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه بكافة المقومات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يحافظ على سمعة البحرين الاقتصادية وموقعها المتقدم كبوابة للأعمال والاستثمار في المنطقة.

كما أكد الوزير حرص الحكومة الموقرة على توفير البنية التحتية المؤهلة والمناخ المناسب لاحتضان المشاريع الاستثمارية بكافة مستوياتها مع ضمان إقامتها وعملها في مملكة البحرين ضمن أجواء استثمارية ومنظومة تشريعية متكاملة، مشيدًا بالاستراتيجيات التي تنتهجها شركة فولاذ وشركة حديد البحرين وتوجهاتهما للتوسع في أعمالهما في مملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد ملائمة البيئة الاستثمارية الصديقة في البحرين، ونجاح السياسات والإستراتيجيات التي تتبعها الحكومة في هذا المجال.