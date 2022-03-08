أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتمور

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن قطاع النخيل والتمور بالمملكة له أهمية كبيرة في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، كون هذا القطاع يمثل محورا مهما في رؤية المملكة 2030، لتحقيق التنمية الاقتصادية ومستوى الأمن الغذائي .
جاء ذلك ، بعد أن إستقبل سمو أمير القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتمور الدكتور عبدالرحمن الحبيب ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف العام على القطاع الشمالي المهندس جار الله الصوينع ، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي .
واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء من الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتمور ، إلى لمحة عن قطاع النخيل والتمور في العالم الذي يضم 200 مليون نخلة في 40 دولة منتجة، مستعرضاً التحديات والفرص المرتبطة بقطاع النخيل والتمور ، معرباً عن تقديره لدعم سمو أمير القصيم لقطاع النخيل والتمور بالمنطقة من خلال تطوير البرامج التسويقية وتعزيز القيمة الإقتصادية للنخيل بما يحقق رؤية وأهداف المملكة .
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