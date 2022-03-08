«المصرف المركزي»: تغطية الإصدار (199) لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة 26 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 199 (ISIN BH000XKV18Z0) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 10 مارس 2022 إلى 8 سبتمبر 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.96% مقارنة بسعر العائد 1.52% للإصدار السابق بتاريخ 3 فبراير2022، علما

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