محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة دلمون للدواجن، بأنه تم تعيين عبدالله جاسم الاحمد كعضو في مجلس ادارة شركة دلمون للدواجن ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للدورة الحالية 2019 – 2022، بدلا من محمد جهاد بوكمال اعتبارا من تاريخ اليوم.
هذا ويذكر ان الدورة الحالية كانت من المفترض ان تنتهي في سبتمر الماضي، ولكن مجلس الادارة قد طلب بتأجيلها بسبب ظروف الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين عبدالله الاحمد عضو في مجلس إدارة «دلمون للدواجن» ممثلا لـ«الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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