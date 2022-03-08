للسنة الثانية على التوالي.. بنك السلام يحصد جائزة "تقدير الجودة" من بنك جي بي مورغان 

محمد بن مسعود - الدمام - حصد بنك السلام مؤخرًا جائزة “تقدير النخبة للجودة الرفيعة” في مجال المُعالجة المُباشرة من بنك جي بي مورغان، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ويأتي هذا نتيجةً لتميّزه في تقديم أداء وكفاءة تشغيلية استثنائية لا مثيل لها في المدفوعات بالدولار الأمريكي. وقد تم تقديم الجائزة للسيد عبد الكريم تركي الرئيس المسؤول عن العمليات في بنك السلام من قبل السيد محمد البنا المدير التنفيذي لمدفوعات البيع بالجملة لدى بنك جي بي مورغان.

وتأتي هذه الجوائز لتُتابع مدى الالتزام بمعايير نظام “سويفت”، حيث تتألف من فئتين، تشمل “جائزة الجودة الرفيعة” و “جائزة النخبة للجودة الرفيعة” اللتان تُمنحان للمؤسسات التي تقدم أداء وكفاءة استثنائيين ولم يتأهل لموافقتها والالتزام التام بها سوى أقل من 1% من إجمالي زبائن بنك جي بي مورغان لتحويل الأموال خلال العام 2021.

ويعد العام 2021 عامًا متميزًا في مسيرة بنك السلام، حيث حصل على هذا التكريم من جي بي مورجان تقديرًا لتحقيقه نسبًا عالية واستثنائية في مجال المٌعالجة المُباشرة، فقد حصل على ما يزيد عن 99% لفئة “MT103″، وما يتجاوز99.7% لفئة “MT202″، وهو ما يمثّل إنجازًا يسهم بتعزيز المكانة المُتميزة للبنك كمؤسسة مالية مرموقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وتعليقًا على هذا التكريم، صرّح عبد الكريم تركي الرئيس المسؤول عن العمليات في بنك السلام: “نحن فخورون للغاية بحصولنا على جائزة “تقدير الجودة” من بنك جي بي مورغان للعام الثاني على التوالي، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة على كافة المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم. وتقف هذه الجائزة شاهدًا على الأداء المالي القوي لبنك السلام. كما أنها تؤكد على نجاحنا في إثراء تجربة زبائننا من خلال توفير معاملات مصرفية ميسرة وسلسة. ونحن نتطلع بدورنا للاستمرار في تجاوز توقعات كل من الزبائن والشركاء، والتميز في القطاع المصرفي حتى نصل إلى هدفنا المتمثل في أن نكون البنك المفضل في مملكة البحرين.”