السماح بنقل كفالة العمالة المنزلية إلى المنشآت إلكترونيا

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت منصة «قوى» أخيرا، بإضافة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت «إلكترونيا»، بعد أن كان يقتصر تقديم الخدمة سابقا عبر زيارة فروع مكاتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووفقا للآلية الجديدة، سيتمكن صاحب العمل الجديد من رفع طلب نقل خدمة العامل المنزلي، واختيار المهنة الجديدة من خلال منصة قوى، مع وصول رسالة إلى جوال العامل المراد نقله للموافقة على النقل عند رغبته، ثم ستصل رسالة إلى صاحب العمل السابق للموافقة على نقل العامل إلى المنشأة.

ويشترط لنقل خدمة العامل المنزلي أن لا تتجاوز مدة إقامته أكثر من عام واحد، وفي حال تم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة فلن يقبل طلب النقل أو التحويل (لأن العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي)؛ فيما لن يسمح بنقل خدمات عمالة المنشآت إلى عمالة منزلية.