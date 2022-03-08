اخبار الخليج –  صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – خلال استقباله المشارك بفكرة تطوير تطبيق «تواصل.. القائد: الهيئة تعتز بكفاءاتها الوطنية وتحرص على دعم الأفكار المتماشية وخططها التطويرية للخد

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