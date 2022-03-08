وأكدت الهيئة أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ستعزز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين، وتسهيل ممارسة
الأعمال وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، إضافةً إلى زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، لتكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول العام 2030م.
يُذكر أن المملكة حصلت مؤخرًا على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وصنفت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي لعام 2021م، كما حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، الصادر عن المركز الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الحكومة الرقمية تعلن غدًا عن التوجهات الإستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.