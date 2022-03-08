السومة يقترب من الرحيل.. والأهلي يجهز بديلًا جزائريًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
قالت عدة تقارير، إن المهاجم عمر السومة يقترب من الرحيل عن صفوفه فريقه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويمتلك الدولي السوري عدة عروض مميزة من الدوريات الخليجية، يأتي في مقدمتها فريق كويتي وأحد أندية الدوري القطري الشهيرة.
وقد يجد اللاعب الذي يرتدي قميص الراقي منذ 2014 ضالته في أحد الملاعب العربية الجديدة، بعد فترة من التألق والتهديف في المملكة العربية السعودية.
في المقابل، فتحت إدارة الأهلي ملف البحث عن قلب هجوم جديد قادر على صناعة الفارق في الموسم المقبل، وتعويض الغياب المحتل للسوري عمر السومة.
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وتشير التوقعات، إلى أن الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري الحالي، قد يكون هو الصفقة الصيفية الأبرز في النادي الأهلي.
ويعد بونجاح من أبرز لاعبي قلب الهجوم في الدوريات العربية خلال المواسم الأخيرة بفضل مستوياته المميزه رفقة فريقه ومنتخب الجزائر.
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