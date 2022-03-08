محمد بن مسعود - الدمام - تحصل بنك البحرين والكويت على موافقة مصرف البحرين المركزي على شراء اسهم خزينة وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من اسهم الشركة الصادرة لمدة تسعين يوم ابتداءا من 7 مارس 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر «المصرف المركزي» يعطي موافقته لـ»بنك البحرين والكويت» لشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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