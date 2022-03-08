"الصحة": 4 نصائح مهمة لتغذية صحية للأطفال حتى عامين

محمد بن مسعود - الدمام - 08-05-1443 12:31
صدى تبوك – متابعة
وجهت وزارة الصحة عدة نصائح تتعلق بالتغذية السليمة التي تساعد على نمو وتطور الأطفال بطريقة صحية في أعوامهم الأولى.
وأوضحت الوزارة أن إرشادات التغذية للأطفال حتى سن عامين تتمثل في الرضاعة الطبيعية للطفل منذ الولادة حتى اكتمال 6 أشهر، وإدخال الأطعمة الصلبة بعد عمر 6 أشهر بالتدريج.
كما نصحت بتناول 3 وجبات يوميًا، ووجبتين خفيفتين للطفل في عمر عام، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على دهون وألياف عالية للأقل من عامين.
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