اخبار الخليج – سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل مدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير صباح اليوم الثلاثاء، سعادة اللواء ماجد جاهانجير مدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بحضور معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني.

ورحّب سمو رئيس الحرس الوطني بمدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، مؤكداً المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما أثمر عنها من زيادة مستويات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما ينعكس على رفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين.

من جانبه، عبّر مدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني، تأكيداً على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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