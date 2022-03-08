اخبار دوليه – كوريا الجنوبية تحتجز قارب صيد كوريا شماليا انتهك الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء بأن جيش كوريا الجنوبية احتجز قارب صيد كوريا شماليا انتهك الحدود البحرية بين البلدين كما أطلق النار بغرض التحذير لإبعاد زورق دورية كوري شمالي حاول التدخل.

وتراقب الكوريتان عن كثب مثل هذه الحوادث الحدودية إذ أن البلدين في حالة حرب رسميا منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 وانتهت بالتوصل إلى هدنة وليس معاهدة سلام.

ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة قولها إن قارب الصيد الكوري الشمالي انتهك الحدود في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة ثم جرى احتجازه وسحبه إلى جزيرة بينجنيونجدو بكوريا الجنوبية لإجراء تحقيق.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق النار بغرض التحذير لإبعاد زورق دورية كوري شمالي انتهك الحدود لفترة وجيزة أثناء تعقبه لقارب الصيد.

ولم ترد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية حتى الآن على طلب للتعليق.