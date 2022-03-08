اخبار دوليه – بولندا: بريطانيا: سندعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستدعم بولندا إذا قررت تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يكون له عواقب مباشرة على بولندا.

وقال والاس لشبكة سكاي نيوز «سندعم بولندا، وأي خيار يتخذونه»، مضيفا أن بريطانيا لا تستطيع تقديم طائرات يمكن للأوكرانيين استخدامها.

وأضاف «سنحمي بولندا، وسنساعدهم في أي شيء يحتاجونه… ستدرك بولندا أن أي قرار يتخذونه سيساعد أوكرانيا بشكل مباشر وهو أمر جيد، لكنه قد يضعهم أيضا على خط النار المباشر من دول مثل روسيا أو روسيا البيضاء».

وزودت بريطانيا أوكرانيا بأسلحة دفاعية إلى جانب مساعدات عسكرية وإنسانية أخرى.

وقال والاس إنه سيدلي ببيان أمام البرلمان غدا الأربعاء لتحديد المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة التي ستقدمها بريطانيا، وكذلك الإجراءات التي ستحث الحكومة البريطانية الدول الأخرى على القيام بها.