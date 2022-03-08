شكرا لقرائتكم خبر عن 8283 مراجعة لمستشفى الولادة والأطفال بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت صحة الطائف أن قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي استقبل 8283 مراجعة خلال شهر فبراير الماضي؛ حيث بلغ عدد مراجعات قسم الطوارئ 2617 مراجعة، وبلغ عدد مراجعات أقسام العيادات 5666. وبينت أن الفرق الطبية تمكنت من إجراء 1500 فحص اشعاعي, و1660 فحصًا مخبريًا. يُذكر أن برج النساء والولادة يحتوي على 800 سرير منها 300 للنساء والولادة والأطفال, وهو مجهز بكافة الاحتياجات والإمكانيات والتجهيزات المتطورة, إضافةً إلى الكوادر البشرية المؤهلة, ويعد مرجعاً لكافة المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية.