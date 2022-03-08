شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات الخارجية تقدم خدماتها لـ7 آلاف مستفيد في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إجراء 302 ولادة طبيعية وقيصرية

• نجاح عملية نوعية ناجحة لمولود خديج

• إجراء 1868 فحصًا إشعاعيًا

قدمت العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة خدماتها لـ7405 مراجعات، اشتملت على 3648 مراجعًا للعيادات الخارجية، و3757 مراجعًا لأقسام الطوارئ، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأكدت صحة بيشة أن الفرق الطبية تمكنت من إجراء 302 ولادة طبيعية وقيصرية، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية 15767 فحصًا، وإجراء 1868 فحصًا إشعاعيًا، فيما بلغت الوصفات الطبية 6793 وصفة خلال ذات الفترة.

وفي ذات السياق نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال من إجراء عملية نوعية ناجحة لمولود خديج، حيث عُملت الجراحة في اليوم الثاني بعد الولادة وذلك بعد إكمال الفحوصات والأشعة اللازمة