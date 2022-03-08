شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار عمق العلاقات المصرية - السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، وبحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.