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الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة في زيارة رسمية

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الدمام - شريف احمد - يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار عمق العلاقات المصرية - وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، وبحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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