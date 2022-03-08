شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل .. إطلاق «تقرير تقييم أثر النزاع في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق بعد قليل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «تقرير تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي»، والذي يقام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، والسيدة ناهد حسين نائبة الممثل المقيم للبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وحضور واسع من مختلف ممثلي المنظمات الدولية والأممية والمهتمة بالشأن التنموي في اليمن.