شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني..معرض الدفاع العالمي يشهد حضور 16 ألف زائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 16 ألف زائر ومشارك من حول العالم في اليوم الثاني من ‫معرض الدفاع العالمي‬ الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات، حيث تم عقد شراكات نوعية، وووجود فرص استثمارية، وبحضور صناع قرار، ووفود عسكرية، وإجراء حوارات استراتيجية.

و يهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة – البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

وانطلقت أمس النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و 9 مارس 2022.