الأراضي البيضاء فرصة واعدة.. لقاء بغرفة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

تنظم غرفة جازان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد غد، لقاءً تعريفيًا عن المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، بعنوان “الأراضي البيضاء فرصة واعدة”، وذلك بمسرح الغرفة.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بالبرنامج والدور الذي يقوم به في القطاع العقاري، والتعريف بمراحل البرنامج وخطته المستقبلية، وتوضيح آلية عمل البرنامج والتغيير الذي سيحدثه في المرحلة المقبلة.

ودعت الغرفة إلى التسجيل في اللقاء عبر الرابط https://bit.ly/3Kl06wN.