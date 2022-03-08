بوتين: لا مجندون من الخدمة الإلزامية والاحتياط في عمليات أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشاركة مجندين من الخدمة الإلزامية وقوات الاحتياط في المعارك الدائرة في أوكرانيا، مؤكدًا أن العسكريين المحترفين فقط هم من يشاركون في الهجوم.
وأضاف الرئيس الروسي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، أنه يتفهم مخاوف أمهات وزوجات وأقارب الجنود المنتشرين في أوكرانيا.
وقال:«يمكنكم أن تفتخروا بهم، كما تفخر بهم الدولة بأكملها».
ووعد بأنه لن يكون هناك استدعاء لجنود من الاحتياط للانضمام إلى العملية. وقال: «العسكريون المحترفون هم فقط من ينفذون المهام. وسيضمنون الأمن والسلام لشعب روسيا».
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