"الصحة" تحذر من عادة خطرة قد تفقدك السمع

محمد بن مسعود - الدمام - 08-05-1443 11:15

صدى تبوك – متابعة

أوضحت وزارة الصحة، أن تنظيف الأذن باستخدام أعواد القطن قد يسبب دفع شمع الأذن بشكل أعمق ما قد يؤدي إلى انسداد الأذن.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أن تسبب أعواد القطن ثقب طبلة الأذن وفقدان السمع، وقد يترتب عليه إزالة الطبقة الشمعية التي تعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تدخل قناة الأذن.

ونوهت إلى أنه ليست هناك حاجة عادة إلى تنظيف الشمع من الأذنين؛ لأن هناك نظام تنظيف طبيعي في قناة الأذن يزيل الشمع، مبينة أنه قد يتزايد الشمع ويتراكم داخل قناة الأذن عند بعض الأشخاص، وفي هذه الحالة ينصح بزيارة أخصائي طبي بدلًا من استخدام أدوات خاطئة.