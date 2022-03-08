“الإحصاء” تحصد جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

حصدت الهيئة العامة للإحصاء، جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق ضمن ركيزة المبادرات لتصنيف التقارير الشهرية الدورية المسلمة إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك نظير ما قدمته الهيئة من جهود متميزة في الارتقاء بجودة المشاريع الإحصائية وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية من الميزانية المالية، إضافة إلى تحقيق مؤشرات ومعايير القياس في السياسات والخطط والإستراتيجيات المتعلقة في تأثير الإنفاق واستكمال الإجراءات النظامية المعمول بها والعمل على تطويرها بشكل مستمر، وتبنى أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة في المجال الإحصائي من خلال تشكيل فريق عمل داخل الهيئة العامة للإحصاء بمسمى فريق كفاءة الإنفاق.

ويعمل الفريق على إعداد التقارير الدورية الشهرية ومتابعة الآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها لاتخاذ ما يلزم بشأنها والعمل على تنظيم دراسة الإنفاق على المشاريع والبرامج والمبادرات في المجال الإحصائي والجوانب المالية المتعلقة بها على المدى المتوسط والبعيد، ومدى مواءمتها مع الأهداف المستدامة المالية للسنوات القادمة.

ومثل الهيئة العامة للإحصاء في استلام الجائزة المدير العام للشؤون المالية أحمد العريني، الذي قام بدوره بالشكر والعرفان على ما تقدمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية من تشجيع وتعزيز لمثل تلك المبادرات والبرامج التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التطلعات المستقبلية لرؤية المملكة 2030م، وبحضور نائب رئيس الهيئة للعمليات محمد الرشيد وفريق كفاءة الإنفاق.

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الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.