الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم قضايا تمكين المرأة على المستويين الإقليمي والدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل الجهود والتعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم قضايا تمكين المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعربت الجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن تقديرها وامتنانها للمرأة العربية على قيامها بأدوارها المتعددة والريادية للنهوض بالأمة العربية على مختلف الأصعدة.
وأفادت الجامعة بأنها تعمل من خلال “قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة والأسرة والطفولة” على إطلاق مبادرة إقليمية مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول تمكين مشاركة المرأة في الاقتصادات الخضراء والزرقاء والزراعة المقاومة لتغير المناخ في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ وتحقيق المرونة الاقتصادية لها.
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