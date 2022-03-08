أمير عسير يسلّم عددًا من المواطنين وثائق تملك عقاراتهم

وثمّن الأمير، جهود لجان النظر في طلبات تملّك العقارات في حفظ حقوق المواطنين، وتثبيت ملكياتهم بعد دراسة طلباتهم وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك، مشيدًا بدور الهيئة العامة لعقارات الدولة وجهودها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره قدم نائب محافظ عقارات الدولة شرحًا عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والمبادرات المنبثقة منها والمعتمدة خلال العام 2022م، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق الحماية لعقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، مثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الرشيدة، ومقدمًا شكره لأمير منطقة عسير على متابعته المستمرة لأعمال اللجان ودعمها، مما كان له الأثر الإيجابي في تطوير منظومة عقارات الدولة بها.
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