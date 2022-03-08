اخبار الرياضه السعوديه نواف بن محمد يحضر بطولة العالم للمشي في مسقط

وأشاد الأمير نواف بالتنظيم الكبير لهذه البطولة العالمية من قبل الاخوة العمانيين واتحاد ألعاب القوى العماني، مبرهنين استعدادهم الإداري والفني لاستيعاب وإقامة بطولة عالمية مثل هذه، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسقط مدينة جميلة ومتطورة.
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