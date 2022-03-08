اخبار الرياضه السعوديه نواف بن محمد يحضر بطولة العالم للمشي في مسقط

محمد بن مسعود - الدمام - عاد من العاصمة العمانية مسقط الأمير نواف بن محمد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وذلك بعد حضوره فعاليات بطولة العالم للمشي التي أُقيمت هناك يومي 4-5 من شهر مارس الحالي.

وأشاد الأمير نواف بالتنظيم الكبير لهذه البطولة العالمية من قبل الاخوة العمانيين واتحاد ألعاب القوى العماني، مبرهنين استعدادهم الإداري والفني لاستيعاب وإقامة بطولة عالمية مثل هذه، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسقط مدينة جميلة ومتطورة.