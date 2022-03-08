اخبار الخليج – شركة إبراهيم خليل كانو  تعلن عن تدشين مركز تويوتا المخصص للمركبات التجارية 

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار سعيها للارتقاء بعملائها في البحرين والتزامها بأعلى معايير خدمة العملاء، أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو عن تدشينها أكبر منشأة شاملة ومتخصصة بتوفير مختلف خدمات المركبات التجارية في المملكة على مدار الأسبوع، والتي تضم معرضاً لمركبات تويوتا التجارية، مركز صيانة وورشة لأعمال التصليح والصباغة وقطع الغيار– وكل ذلك تحت سقف واحد.

تعتبر منشأة تويوتا الجديدة، الممتدة على مساحة تتجازو 65,000 قدم مربع، تابعة لمركز تويوتا بلازا بتوبلي بمساحة تبلغ مليون قدم مربع، والذي يعرف بأنه أكبر مركز في المنطقة مجهز بأحدث التقنيات لتوفير خدمات المركبات. تضم المنشأة فريق عمل معتمد من خبراء فنيين مدربين من قبل شركة تويوتا، ليقدموا أعلى مستوى من الخدمات التي سيتم توفيرها يومياً مع تقليص مدة إتمام الخدمات بالحد الأقصى، حرصاً على راحة مالكي مركبات تويوتا التجارية وضمان استمرارية أعمالهم.

حضر حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد فؤاد كانو، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، الذي بادر بشكر جميع القائمين على هذا المشروع والثناء على جهودهم الهامة قائلاً: “نحن فخورون بافتتاح هذه المنشأة التجارية الجديدة التي دعت الحاجة الماسة في الشركة وكذلك في المملكة إلى إنشائها، وذلك لتلبي الحاجة المتزايدة على المركبات التجارية وخدماتها قي السوق. إن الاعتمادية هي أهم ما يميّز علامة تويوتا عن غيرها من العلامات، وقد حرصنا منذ تأسيس الشركة على تأصيل هذه السمة في مختلف عملياتنا. سنسعى باستمرار للحفاظ على مكانتنا الريادية كأفضل شركة متخصصة بالمركبات في المملكة، وسنواصل تقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا بما يلبي مختلف احتياجاتهم التجارية والشخصية.”

في حديث له بهذه المناسبة، أكد السيد إبراهيم محمد كانو، عضو مجلس إدارة الشركة، على حاجة السوق المحلية إلى مراكز صيانة متخصصة بخدمات المركبات التجارية قائلاً: “نسعى دوماً في شركة إبراهيم خليل كانو لتقديم خدمات احترافية بأعلى المعايير لجميع عملائنا على اختلاف حاجاتهم. وتماشياً مع ما تشهده مملكة البحرين من انتعاش للأسواق التجارية وتطور ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية، أصبحت الحاجة ماسة لوجود جهة متخصصة ومعتمدة لتوفير خدمات المركبات التجارية. وقد تم تصميم هذه المنشأة الجديدة والمزودة بأحدث التجهيزات بحيث تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المختلفة لعملائنا.”

تضم المنشأة 24 محطة صيانة لخدمة المركبات مع تخصيص مسارين للخدمة السريعة، و12 محطة للمركبات في ورشة التصليح والصباغة، مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية مختلف احتياجات الخدمة باحترافية تامة وبأسرع وقت ممكن وذلك لتفادي تأثر الأعمال التجارية للعملاء قدر الإمكان. يقدم المركز كذلك خدمة صيانة سريعة ومتميزة خلال 30 دقيقة فقط لمختلف أنواع المركبات التجارية.

كما تضم المنشأة صالة عرض مخصصة لأحدث معدات تويوتا التجارية والصناعية والمركبات، وصالة انتظار مخصصة للعملاء الذين يمكنهم الاستراحة فيها بأجواء مريحة لحين إتمام خدمة مركباتهم. يمكنهم أيضاً الحصول على استشارات خاصة من فريق العمل المختص لإدارة الأساطيل وتطوير قدراتها حسب حاجاتهم.

العملاء الراغبون بالحصول على مزيد من المعلومات عن مركز تويوتا بلازا التجاري، أو للحصول على استشارة بخصوص أية مركبة تجارية أو معدات صناعية، الرجاء زيارة المركز في توبلي، ويمكنهم الاتصال على 17787888 أو زيارة Toyota.com.bh.