اخبار الخليج – الأصاد: الطقس غائمًا جزئيًا ومغبر في بعض المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى مغبرًا وغائمًا جزئيًا أحيانًا.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.