شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يرأس اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية الثامن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية اليوم اجتماعها الدوري الثامن برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك لاستعراض التقرير الدوري المعد من المكتب التنفيذي للأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب والمتضمن بيانات ومؤشرات رصد وفرة السلع الغذائية في الأسواق المحلية ومتابعة حالة المخزونات واستقرار سلاسل الإمداد في ضوء تطورات الأسواق العالمية والتي أظهرت وفرة السلع الغذائية بالسوق المحلية .

وثمن معاليه الجهود المبذولة من الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة والأعضاء في اللجنة والتي تقوم من خلال فريق الرصد المشترك بالعمل على مدار الساعة لمتابعة ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية في الأسواق، وكذلك المخزونات وسلاسل الإمداد في ظل التطورات العالمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من (وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة التجارة الخارجية، المؤسسة العامة للحبوب، صندوق التنمية الزراعية، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني).