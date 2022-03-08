شكرا لقرائتكم خبر عن دورات التدريبية لتأهيل المدرجات الزراعية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، عبر الاتصال المرئي اليوم، أول فعاليات الدورات التدريبية لتأهيل المدرجات الزراعية والمقامة من قبل مجلس الجمعيات التعاونية تحت عنوان " حصاد مياه الامطار " ، بحضور محافظ فيفاء المهندس صالح القحطاني ومدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر الفهاد ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن كدمان ومزارعي المنطقة.

وتهدف الدورات التدريبية التي تنفذ بمقر هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، إلى تأهيل المزارعين للتعرف على مفاهيم حصاد المياه وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في التنمية الزراعية ومساعدتهم على كيفية تنفيذ مشاريع حصاد المياه، إلى جانب تنمية القدرات والتعريف والتوعية بأهمية حصاد المياه والسيول.

وتأتي الدورات ضمن مشروع تأهيل المدرجات الزراعية بالقطاع الجنوبي الغربي بالتعاون مع جامعة الملك خالد والذي يستهدف مزارعي مناطق "جازان، وعسير، والباحة، والطائف".