“الشؤون الإسلامية” تختتم مبادرة “حدود آمنة وبلاد مطمئنة”بمحافظة رفحاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء مساء أمس ، مبادرة “حدود آمنة ‏وبلاد مطمئنة”،بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود ومديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية،وستهدفت المبادرة منسوبي المساجدمن أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين في محافظة رفحاء ، وذلك على مسرح الجامعة بالمحافظة.

وتناولت المبادرة مجموعة من المناشط، شملت ندوات، ومحاضرات، وورش عمل، ودورات تدريبية، قدمها عدد منالمتخصصين والأكاديميين؛وركّزت على أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن ،والأئمة والخطباء.

وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية،وتهدف إلى تعزيزدور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، وبيان أهمية مشاركتهم مع الجهات المختصة لإبراز دور الأمن في حماية الوطن،وحفظ الحدود، والقضاء على المخالفين.