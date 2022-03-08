كوريا الجنوبية تسجل 202,721 إصابة جديدة و186 وفاة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 202,721 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع حصيلة الإصابات إلى 4,869,691 إصابة. وأضافت البلاد 186 وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9,282 وفاة ووصلت نسبة الوفيات إلى 0.19%.

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