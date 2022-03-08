مركز الغطاء النباتي برفحاء يطلق مبادرة نظافة منتزهات أم العصافير البرية بمساحة 100 كلم مربع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – رفحاء
أطلق المركز الوطني الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بمحافظة رفحاء بالتعاون بلدية المحافظة أمس، مبادرةالنظافة الشاملة لمنتزهات أم العصافير البرية ،50 كلم جنوب محافظة رفحاء ،وذلك على مساحة تزيد عن 100 كيلو مترمربع، والتي تُعد من المتنزهات البرية المميزة بتنوع غطاءها النباتي ، والممتد على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي البيئي، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في الحفاظ على النظافة من خلال التقيدبرمي المخلفات في أماكنها الصحيحة، لتظل هذه المنتزهات البرية متنفساً طبيعياً للجميع.
بالاضافة ان ذلك يندرج ضمن تطوير المتنزهات البرية ودعم برامج الحفاظ على البيئة والحفاظ على المتنزهات،انطلاقاًمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى.
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