شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مراجع لعيادات القلب بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب بمحافظة عرعر 10247 مراجعاً في العيادات الخارجية، تم خلالها عمل 1517 عملية قسطرة قلبية و32 عملية قلب مفتوح وعدد 438 أشعة طبقية وذلك خلال العام الماضي .

وفي السياق نفسه , أكدت صحة الحدود الشمالية أن فريقاً طبياً تمكّن بفضل الله في أقل من ساعة من تركيب الصمام الأورطي لمريض يُعاني من أعراض تضيق الصمام, كما قرر الفريق المعالج سرعة التدخل عن طريق القسطرة "TAVI" والتي تُعتبر من التقنيات الطبية المتقدمة للمرضى كبار السن أو الذين يتعذر عليهم القيام بعملية جراحية لتغيير الصمام.

يُذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة هي: (مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان)، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.