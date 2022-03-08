البنك الدولي يوافق على منح أوكرانيا قرضاً ومساعدة بقيمة 723 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق، أمس، على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم ميزانية الحكومة في الظروف الراهنة.
وأوضح البنك، في بيان، أن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالاً لقرض سابق قدمه البنك الدولي، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.
وذكرت أن الحزمة تشمل أيضاً 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا، فضلاً عن تمويل مواز قيمته 100 مليون دولار من اليابان.
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