الأمير خالد بن سلمان يبحث آفاق التعاون في المجال الدفاعي مع وزير الدفاع العراقي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري يوم أمس (الإثنين)، وذلك نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير خالد إن اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة والعراق في المجال الدفاعي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الأمير خالد التقى يوم أمس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى استعراض الروابط الأخوية بين البلدين.